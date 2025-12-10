SOCAR внедряет передовые стандарты безопасности на производстве

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к реализации нового этапа усиления безопасности технологических процессов и совершенствования системного управления рисками на своих перерабатывающих предприятиях.

Как сообщает "Report", об этом заявил генеральный директор ООО "SOCAR Downstream Management" Эмиль Алхаслы во время своего выступления на "Саммите промышленной безопасности 2025".

По его словам, в последние годы были обновлены системы управления ОТОСБ (Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды) и безопасности процессов, применяются современные подходы для более точного определения и предотвращения рисков.

"В рамках этого на предприятиях усиливаются барьеры безопасности, снижаются эксплуатационные риски и культура безопасности выводится на новый уровень. Поскольку даже малейшая ошибка в области безопасности процессов может привести к серьезным последствиям, это направление считается приоритетным для SOCAR", - отметил Алхаслы.