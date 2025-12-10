Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Лавров сообщил о договоренности между РФ и США по продолжению работы по Украине

    Россия и США достигли договоренности по продолжению работы по урегулированию конфликта в Украине.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

    "Обсуждение соответствующих предложений американской стороны продолжилось <...> в ходе визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Достигнута договоренность о продолжении этой работы", - сказал он.

    Лавров также отметил, что российская сторона ценит стремление президента США Дональда Трампа к диалогу по данному вопросу.

    Россия США Сергей Лавров украинский конфликт
    Lavrov: Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsi üzrə razılaşma əldə edilib
    Лента новостей