Лавров сообщил о договоренности между РФ и США по продолжению работы по Украине
В регионе
- 10 декабря, 2025
- 11:53
Россия и США достигли договоренности по продолжению работы по урегулированию конфликта в Украине.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
"Обсуждение соответствующих предложений американской стороны продолжилось <...> в ходе визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Достигнута договоренность о продолжении этой работы", - сказал он.
Лавров также отметил, что российская сторона ценит стремление президента США Дональда Трампа к диалогу по данному вопросу.
Последние новости
12:17
Электронная платформа MyLift будет введена в эксплуатацию в следующем годуПромышленность
12:14
Cреднегодовая инфляция в Азербайджане за 11 месяцев составила около 6%Финансы
12:11
В Японии запустят первое в мире безэкипажное судноДругие страны
12:07
Фото
Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по странам Центральной Азии и СНГВнешняя политика
12:03
Новые поправки в Трудовой кодекс: инженер по охране труда станет обязательнымМилли Меджлис
12:01
AZPROMO: Турецкие компании проявляют высокий интерес к проектам в Карабахе и Восточном ЗангезуреБизнес
11:54
Адиль Велиев: Разрабатывается новый Трудовой кодекс АзербайджанаМилли Меджлис
11:53
Лавров сообщил о договоренности между РФ и США по продолжению работы по УкраинеВ регионе
11:52