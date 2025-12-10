Лавров сообщил о договоренности между РФ и США по продолжению работы по Украине

Россия и США достигли договоренности по продолжению работы по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Обсуждение соответствующих предложений американской стороны продолжилось <...> в ходе визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Достигнута договоренность о продолжении этой работы", - сказал он.

Лавров также отметил, что российская сторона ценит стремление президента США Дональда Трампа к диалогу по данному вопросу.