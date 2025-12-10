Цены на газ в Европе снизились почти на 1%
Энергетика
- 10 декабря, 2025
- 11:41
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов снизились на 0,9% к расчетной цене вторника, до $328 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $327,9 (-0,9%). Затем их стоимость составила $328 (-0,9%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $330,9 за тысячу кубометров. В четверг показатель впервые с мая 2024 года опустился ниже $330 за тысячу кубометров.
