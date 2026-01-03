Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане ужесточены требования к испытанию электрооборудования

    Энергетика
    • 03 января, 2026
    • 10:27
    В Азербайджане ужесточены требования к испытанию электрооборудования

    Внесены изменения в "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок", утвержденные решением коллегии Министерства энергетики от 29 мая 2024 года.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

    Согласно информации, уточнен состав комиссии, созданной для проверки знаний лиц, допущенных к проведению испытаний электрооборудования.

    Так, в комиссию, формируемую в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок", будут привлекаться специалисты с V группой по электробезопасности - для электроустановок напряжением выше 1000 В, и специалисты с IV группой по электробезопасности - для электроустановок напряжением до 1000 В.

    Таким образом, в предыдущей редакции использовалось выражение "имеющий группу ниже", что подразумевало уровень ниже IV или V группы. С новым изменением применяется понятие "имеющий группу не ниже", что обеспечивает привлечение к процессу специалистов с IV или V группой, а также с более высокой квалификацией. В результате, в процессе испытаний и оценки будут участвовать только достаточно квалифицированные и опытные лица.

    Azərbaycanda elektrik avadanlıqlarının sınağı ilə bağlı tələblər sərtləşdirilib

    Последние новости

    11:01

    Азербайджан в 2026 году примет ряд международных мероприятий

    Внешняя политика
    11:01
    Видео

    СМИ: В Венесуэле слышны взрывы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:45

    Цены на азербайджанскую нефть снизились

    Энергетика
    10:27

    В Азербайджане ужесточены требования к испытанию электрооборудования

    Энергетика
    10:14

    РФ за сутки нанесли свыше 600 ударов по Запорожской области Украины

    Другие страны
    10:07

    МВД: В Азербайджане задержаны 14 человек по подозрению в совершении преступлений

    Происшествия
    09:48

    У побережья Измира задержаны 74 нелегальных мигранта

    В регионе
    09:36

    В Кыргызстане 11 человек задержали после массовой драки из-за парковки

    В регионе
    09:24

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей