В Азербайджане ужесточены требования к испытанию электрооборудования

Внесены изменения в "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок", утвержденные решением коллегии Министерства энергетики от 29 мая 2024 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Согласно информации, уточнен состав комиссии, созданной для проверки знаний лиц, допущенных к проведению испытаний электрооборудования.

Так, в комиссию, формируемую в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок", будут привлекаться специалисты с V группой по электробезопасности - для электроустановок напряжением выше 1000 В, и специалисты с IV группой по электробезопасности - для электроустановок напряжением до 1000 В.

Таким образом, в предыдущей редакции использовалось выражение "имеющий группу ниже", что подразумевало уровень ниже IV или V группы. С новым изменением применяется понятие "имеющий группу не ниже", что обеспечивает привлечение к процессу специалистов с IV или V группой, а также с более высокой квалификацией. В результате, в процессе испытаний и оценки будут участвовать только достаточно квалифицированные и опытные лица.