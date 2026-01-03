РФ за сутки нанесли свыше 600 ударов по Запорожской области Украины

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 03 января, 2026
    • 10:14
    Российские войска за сутки нанесли более 600 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

    Как передает Report, со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Областной военной администрации (ОБА) Иван Федоров.

    "В течение суток РФ нанесли 605 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. Мирные жители не пострадали", - написал он в телеграмме.

    По его словам, поступило 105 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

    В свою очередь, глава ОВА Николаевской области Виталий Ким сообщил, что российские войска ночью атаковали местную критическую инфраструктуру.

    "Ночью Россия совершила массированную атаку БПЛА типа Shahed-131/136 на критическую инфраструктуру области. Пострадавших нет", - написал он в телеграмме.

    По словам Кима, в результате атаки произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики ведут работы по восстановлению.

    Украина российско-украинская война Запорожье атаки БПЛА авиаудары энергетика обстрел Виталий Ким Иван Федоров Николаевская область
    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə 600-dən çox zərbə endirib

