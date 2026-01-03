МВД: В Азербайджане задержаны 14 человек по подозрению в совершении преступлений

В Азербайджане 2 января правоохранительные органы задержали 14 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), сотрудники полиции раскрыли 21 преступление, зарегистрированное на территории страны в текущем периоде, а также одно преступление, которое оставалось нераскрытым с предыдущих периодов.

В общей сложности задержаны и переданы соответствующим органам 2 человека, находившихся в федеральном розыске, включая 2 граждан, разыскиваемых в качестве должников.

Сотрудники полиции выявили 5 фактов, связанных с незаконным хранением и распространением наркотиков, а также 4 случая незаконного хранения оружия и боеприпасов.