МВД: В Азербайджане задержаны 14 человек по подозрению в совершении преступлений
Происшествия
- 03 января, 2026
- 10:07
В Азербайджане 2 января правоохранительные органы задержали 14 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), сотрудники полиции раскрыли 21 преступление, зарегистрированное на территории страны в текущем периоде, а также одно преступление, которое оставалось нераскрытым с предыдущих периодов.
В общей сложности задержаны и переданы соответствующим органам 2 человека, находившихся в федеральном розыске, включая 2 граждан, разыскиваемых в качестве должников.
Сотрудники полиции выявили 5 фактов, связанных с незаконным хранением и распространением наркотиков, а также 4 случая незаконного хранения оружия и боеприпасов.
