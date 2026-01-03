Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 14 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 03 yanvar, 2026
- 09:55
Azərbaycanda yanvarın 2-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 14 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmçinin ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 21, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 1 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 2, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 2 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Narkotiklərlə əlaqəli 5, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 4 fakt müəyyən edilib.
Son xəbərlər
10:08
Azərbaycanda elektrik avadanlıqlarının sınağı ilə bağlı tələblər sərtləşdirilibEnergetika
09:55
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 14 nəfər saxlanılıbHadisə
09:50
İngiltərə klubu 37 yaşlı qapıçı ilə müqavilə bağlayıbFutbol
09:36
İzmir sahillərində 7-si uşaq olmaqla 74 qanunsuz miqrant saxlanılıbRegion
09:21
Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri müəyyənləşibKomanda
09:20
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)Maliyyə
08:57
KİV: "Tesla" elektromobillərin satışında liderliyini itiribDigər ölkələr
08:42
ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıbDigər ölkələr
08:17