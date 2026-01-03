Цены на азербайджанскую нефть снизились

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 1,59 доллара, или 2,42% до 64,12 доллара США.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 60,98 доллара США.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на 1,64 доллара, или 2,56%, составив 62,28 доллара США.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

