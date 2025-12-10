Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ЦБА: Покупка наличной иностранной валюты превысила продажу на 393 млн долларов

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 11:49
    ЦБА: Покупка наличной иностранной валюты превысила продажу на 393 млн долларов

    За январь-ноябрь этого года покупка наличной иностранной валюты в Азербайджане превысила продажу на 393 млн долларов США.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана.

    Согласно информации, ситуация на валютном рынке в целом стабильная, поскольку в текущем году предложение превышает спрос.

    "Снижение уровня долларизации вкладов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев на 2,1 процентных пункта, до 29% в ноябре, свидетельствует об оптимистичных ожиданиях относительно курса. В этих условиях за 11 месяцев 2025 года валютные резервы AMB выросли на 4,3% и достигли 11,4 млрд долларов США", - заявили в AMB.

