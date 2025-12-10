ЦБА: Покупка наличной иностранной валюты превысила продажу на 393 млн долларов
Финансы
- 10 декабря, 2025
- 11:49
За январь-ноябрь этого года покупка наличной иностранной валюты в Азербайджане превысила продажу на 393 млн долларов США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана.
Согласно информации, ситуация на валютном рынке в целом стабильная, поскольку в текущем году предложение превышает спрос.
"Снижение уровня долларизации вкладов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев на 2,1 процентных пункта, до 29% в ноябре, свидетельствует об оптимистичных ожиданиях относительно курса. В этих условиях за 11 месяцев 2025 года валютные резервы AMB выросли на 4,3% и достигли 11,4 млрд долларов США", - заявили в AMB.
Последние новости
12:17
Электронная платформа MyLift будет введена в эксплуатацию в следующем годуПромышленность
12:14
Cреднегодовая инфляция в Азербайджане за 11 месяцев составила около 6%Финансы
12:11
В Японии запустят первое в мире безэкипажное судноДругие страны
12:07
Фото
Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по странам Центральной Азии и СНГВнешняя политика
12:03
Новые поправки в Трудовой кодекс: инженер по охране труда станет обязательнымМилли Меджлис
12:01
AZPROMO: Турецкие компании проявляют высокий интерес к проектам в Карабахе и Восточном ЗангезуреБизнес
11:54
Адиль Велиев: Разрабатывается новый Трудовой кодекс АзербайджанаМилли Меджлис
11:53
Лавров сообщил о договоренности между РФ и США по продолжению работы по УкраинеВ регионе
11:52