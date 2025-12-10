Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Аяксом" в Баку
Футбол
- 10 декабря, 2025
- 09:20
Футбольный клуб "Карабах" сегодня сыграет с нидерландским "Аяксом" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, матч VI тура состоится в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Матч будет обслуживать судейская бригада во главе со словенским рефери ФИФА Раде Обреновичем.
Азербайджанский клуб в настоящее время занимает 21-е место в турнирной таблице с 7 очками. Гости, проигравшие все пять предыдущих матчей, находятся на последнем – 36-м месте.
Последние новости
10:08
АПБА расследует отравление школьников в Гяндже - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:04
В Азербайджане снизилось число ДТП по вине нетрезвых водителейПроисшествия
10:01
Обвиняемый в умышленном убийстве экстрадирован из Германии в АзербайджанПроисшествия
09:58
Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29Другие страны
09:57
В Лерике автомобиль сорвался в ущелье, один человек погибПроисшествия
09:56
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:55
"Азерэнержи" потратит около 7 млн манатов на замену ЛЭП в НахчыванеЭнергетика
09:44
Фото
Азербайджан увеличивает число отделений гемодиализаЗдоровье
09:42