    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Аяксом" в Баку

    Футбол
    • 10 декабря, 2025
    • 09:20
    Лига чемпионов УЕФА: Карабах сегодня встретится с Аяксом в Баку

    Футбольный клуб "Карабах" сегодня сыграет с нидерландским "Аяксом" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, матч VI тура состоится в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Матч будет обслуживать судейская бригада во главе со словенским рефери ФИФА Раде Обреновичем.

    Азербайджанский клуб в настоящее время занимает 21-е место в турнирной таблице с 7 очками. Гости, проигравшие все пять предыдущих матчей, находятся на последнем – 36-м месте.

    Лента новостей