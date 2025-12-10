İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün Bakıda "Ayaks"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 09:00
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ bu gün Bakıda Ayaksla üz-üzə gələcək

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün Bakıda Niderlandın "Ayaks" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    "Report"un məlumatına görə, Liqa mərhələsinin VI turunun oyunu Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

    Matç saat 21:45-də start götürəcək. Görüşü sloveniyalı FIFA referisi Rade Obrenoviçin başçılıq etdiyi hakimlər briqadası idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan klubu hazırda turnir cədvəlində 7 xalla 21-ci pillədə qərarlaşıb. Əvvəlki beş qarşılaşmanın hamısında məğlub olan qonaqlar sonuncu - 36-cıdır.

    UEFA Çempionlar Liqası Qarabağ - Ayaks Liqa mərhələsi
    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Аяксом" в Баку
    UEFA Champions League: Qarabag to face Ajax in Baku today

