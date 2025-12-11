İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində üç pillə geriləyib

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 10:16
    Qarabağ klubu dünya reytinqində üç pillə geriləyib

    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində üç pillə geriləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.

    187,5 xalı olan Azərbaycan çempionu 65-ci yerdən 68-ci sıraya düşüb.

    "Sabah" (87,25 xal) 276-cı mövqedən 252-yə, "Zirə" (70,5 xal) 387-dən 360-a qalxıb.

    "Araz-Naxçıvan" 390-cı pillədən (57,75 xal) 486-cı yerədək geriləyib.

    Qeyd edək ki, 502 klubun yer aldığı siyahıda Fransa təmsilçisi PSJ 585 xalla liderdir.

