"Qarabağ" klubu dünya reytinqində üç pillə geriləyib
Futbol
- 11 dekabr, 2025
- 10:16
"Qarabağ" klubu dünya reytinqində üç pillə geriləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı siyahıda əksini tapıb.
187,5 xalı olan Azərbaycan çempionu 65-ci yerdən 68-ci sıraya düşüb.
"Sabah" (87,25 xal) 276-cı mövqedən 252-yə, "Zirə" (70,5 xal) 387-dən 360-a qalxıb.
"Araz-Naxçıvan" 390-cı pillədən (57,75 xal) 486-cı yerədək geriləyib.
Qeyd edək ki, 502 klubun yer aldığı siyahıda Fransa təmsilçisi PSJ 585 xalla liderdir.
Son xəbərlər
11:15
Bu ilin ilk 6 ayında Xəzər Tibb Mərkəzinə 90 minə yaxın müraciət daxil olubSağlamlıq
11:15
Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-ə əsas mərhələdən başlayacaqFutbol
11:14
Bu il TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində üç yeni şöbə fəaliyyətə başlayıbSağlamlıq
11:11
Mixaylo Podolyak: Zelenski ikinci prezidentlik müddətinə namizədliyini verməlidirDigər ölkələr
11:05
Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə 12 minə qədər zəng daxil olubSağlamlıq
11:03
Hava məkanının bağlı olması səbəbindən Paşinyanın təyyarəsi Moskvaya enə bilməyibRegion
11:03
Foto
Azərbaycanla Suriya arasında media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubMedia
11:03
Bakıda avtoxuliqanlıq edən "Porsche" sürücüsü həbs edilibHadisə
11:00