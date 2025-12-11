Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ФК "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтинге

    Футбол
    • 11 декабря, 2025
    • 10:50
    ФК Карабах потерял три позиции в мировом рейтинге

    Футбольный клуб "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтинге.

    Как сообщает Report, это отражено в рейтинге, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Чемпион Азербайджана, набрав 187,5 очков, опустился с 68-го на 65-е место.

    "Сабах" (87,25 очков) поднялся с 276-й позиции на 252-ю, а "Зиря" (70,5 очков) - с 387-й на 360-ю.

    "Араз-Нахчыван" опустился с 390-й позиции (57,75 очков) на 486-ю.

    Отметим, что в списке из 502 клубов лидирует французский ПСЖ с 585 очками.

    Клуб "Карабах" мировой рейтинг IFFHS
    "Qarabağ" klubu dünya reytinqində üç pillə geriləyib
    Elvis

    Последние новости

    11:16
    Фото

    ТюркПА заинтересована в развитии сотрудничества с венгерским парламентом

    Внешняя политика
    11:10

    ЦБА заморозил деятельность Paysis на фоне расследования о нелегальных азартных играх

    Финансы
    11:09

    Секретари СБ Азербайджана и Узбекистана обсудили укрепление связей в военно-технической сфере

    Внутренняя политика
    11:09

    Токаев: Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог

    В регионе
    10:51

    Самолет Пашиняна около часа кружил над Тверской областью из‑за закрытого воздушного пространства

    В регионе
    10:50

    ФК "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтинге

    Футбол
    10:44

    Доллар укрепился после заседания ФРС США

    Финансы
    10:36

    Первый постер "Звездных войн" продали на аукционе почти за $4 млн

    Это интересно
    10:36

    Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

    ИКТ
    Лента новостей