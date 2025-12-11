ФК "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтинге
Футбол
- 11 декабря, 2025
- 10:50
Футбольный клуб "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтинге.
Как сообщает Report, это отражено в рейтинге, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).
Чемпион Азербайджана, набрав 187,5 очков, опустился с 68-го на 65-е место.
"Сабах" (87,25 очков) поднялся с 276-й позиции на 252-ю, а "Зиря" (70,5 очков) - с 387-й на 360-ю.
"Араз-Нахчыван" опустился с 390-й позиции (57,75 очков) на 486-ю.
Отметим, что в списке из 502 клубов лидирует французский ПСЖ с 585 очками.
Последние новости
11:16
Фото
ТюркПА заинтересована в развитии сотрудничества с венгерским парламентомВнешняя политика
11:10
ЦБА заморозил деятельность Paysis на фоне расследования о нелегальных азартных играхФинансы
11:09
Секретари СБ Азербайджана и Узбекистана обсудили укрепление связей в военно-технической сфереВнутренняя политика
11:09
Токаев: Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалогВ регионе
10:51
Самолет Пашиняна около часа кружил над Тверской областью из‑за закрытого воздушного пространстваВ регионе
10:50
ФК "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтингеФутбол
10:44
Доллар укрепился после заседания ФРС СШАФинансы
10:36
Первый постер "Звездных войн" продали на аукционе почти за $4 млнЭто интересно
10:36