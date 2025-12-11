ФК "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтинге

Футбольный клуб "Карабах" потерял три позиции в мировом рейтинге.

Как сообщает Report, это отражено в рейтинге, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Чемпион Азербайджана, набрав 187,5 очков, опустился с 68-го на 65-е место.

"Сабах" (87,25 очков) поднялся с 276-й позиции на 252-ю, а "Зиря" (70,5 очков) - с 387-й на 360-ю.

"Араз-Нахчыван" опустился с 390-й позиции (57,75 очков) на 486-ю.

Отметим, что в списке из 502 клубов лидирует французский ПСЖ с 585 очками.