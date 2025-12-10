Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2025)

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 09:28
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9767 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,1982 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9767

    100 российских рублей

    2,1982

    1 австралийский доллар

    1,1288

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0109

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1156

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2407

    1 датская крона

    0,2647

    1 грузинский лари

    0,6301

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2619

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1814

    1 швейцарский франк

    2,1085

    1 израильский шекель

    0,5263

    1 канадский доллар

    1,2269

    1 кувейтский динар

    5,5358

    100 казахстанских тенге

    0,3291

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5151

    1 молдавский лей

    0,1001

    1 норвежская крона

    0,1673

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6039

    1 польский злотый

    0,4675

    1 румынский лей

    0,3884

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3113

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3169

    1 Турецкая лира

    0,0399

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0854

    1 Новозеландский доллар

    0,9815

    Золото

    7151,3730

    Серебро

    103,8462

    Платина

    2838,1670

    Палладий

    2555,1680
    Elvis

