    CBA currency exchange rates (10.12.2025)

    Finance
    • 10 December, 2025
    • 09:55
    CBA currency exchange rates (10.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9767 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.5% to 2.1982 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9767

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1982

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1288

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0109

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1156

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0815

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2407

    1 DKK (Danish krone)

    0.2647

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6301

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2619

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1814

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1085

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5263

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2269

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5358

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3291

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5151

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1001

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1673

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6039

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4675

    1 RON (Romanian leu)

    0.3884

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3113

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3169

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0399

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0854

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9815

    Gold (1 ounce)

    7,151.3730

    Silver (1 ounce)

    103.8462

    Platinum (1 ounce)

    2,838.1670

    Palladium (1 ounce)

    2,555.1680

    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2025)

