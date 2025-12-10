Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2025)
- 10 dekabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9767 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,1982 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9767
|
100 Rusiya rublu
|
2,1982
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1288
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0109
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1156
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2407
|
1 Danimarka kronu
|
0,2647
|
1 Gürcü larisi
|
0,6301
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2619
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1814
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1085
|
1 İsrail şekeli
|
0,5263
|
1 Kanada dolları
|
1,2269
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5358
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3291
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5151
|
1 Moldova leyi
|
0,1001
|
1 Norveç kronu
|
0,1673
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6039
|
1 Polşa zlotası
|
0,4675
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3884
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3113
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3169
|
Türk lirəsi
|
0,0399
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0854
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9815
|
Qızıl
|
7151,3730
|
Gümüş
|
103,8462
|
Platin
|
2838,1670
|
Palladium
|
2555,1680