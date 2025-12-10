İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2025)

    Maliyyə
    • 10 dekabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9767 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,1982 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9767

    100 Rusiya rublu

    2,1982

    1 Avstraliya dolları

    1,1288

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0109

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1156

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2407

    1 Danimarka kronu

    0,2647

    1 Gürcü larisi

    0,6301

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2619

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1814

    1 İsveçrə frankı

    2,1085

    1 İsrail şekeli

    0,5263

    1 Kanada dolları

    1,2269

    1 Küveyt dinarı

    5,5358

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3291

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5151

    1 Moldova leyi

    0,1001

    1 Norveç kronu

    0,1673

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6039

    1 Polşa zlotası

    0,4675

    1 Rumıniya leyi

    0,3884

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3113

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3169

    Türk lirəsi

    0,0399

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0854

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9815

    Qızıl

    7151,3730

    Gümüş

    103,8462

    Platin

    2838,1670

    Palladium

    2555,1680
    məzənnə dollar manat
