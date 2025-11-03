Türkiyənin müdafiə naziri hərbi paradı izləmək üçün Bakıya səfər edəcək
Hərbi
- 03 noyabr, 2025
- 13:19
Türkiyənin müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, o, Türkiyənin Bakıya səfər gələcək nümayəndə heyətinin tərkibində olacaq.
Səfərdə əsas məqsəd noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində qələbənin beş illiyinə həsr olunan paradı izləməkdir.
