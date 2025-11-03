İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Türkiyənin müdafiə naziri hərbi paradı izləmək üçün Bakıya səfər edəcək

    Hərbi
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:19
    Türkiyənin müdafiə naziri hərbi paradı izləmək üçün Bakıya səfər edəcək
    Yaşar Gülər

    Türkiyənin müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, o, Türkiyənin Bakıya səfər gələcək nümayəndə heyətinin tərkibində olacaq.

    Səfərdə əsas məqsəd noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində qələbənin beş illiyinə həsr olunan paradı izləməkdir.

    hərbi parad Azərbaycan Türkiyə
    Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде Победы

    Son xəbərlər

    13:33

    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununa təyinat alan hakim ötən ay Azərbaycan millisinin matçını idarə edib

    Futbol
    13:28

    Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib

    Digər ölkələr
    13:19

    Türkiyənin müdafiə naziri hərbi paradı izləmək üçün Bakıya səfər edəcək

    Hərbi
    13:19

    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    13:13

    Azərbaycan millisinin İslamiadadakı oyunlarının başlama saatı bəlli olub

    Futbol
    13:12

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son dörd ayda 11 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    13:04

    İspaniya kralı 18 ildən sonra ilk dəfə Çinə dövlət səfəri edəcək

    Digər ölkələr
    12:57

    "Anglo Asian Mining Plc" Qarabağdakı mədəndən mis konsentratının satışına dair müqavilə bağlayıb

    Sənaye
    12:54
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Pakistanda tanıdılıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti