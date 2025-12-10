Азербайджан увеличивает число отделений гемодиализа

В 2026 году система здравоохранения Азербайджана пополнится новыми отделениями гемодиализа.

Как сообщили Report в TƏBİB, для этого соответствующая работа в настоящее время ведется в медучреждениях Баку, а также в центральных больницах Гёйчайского, Уджарского и Гедабейского районов.

В медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, функционируют 45 отделений гемодиализа. Суммарно они располагают 678 койками, из которых 247 находятся в столице Азербайджана, а 431 - в различных регионах страны.

С учетом состояния здоровья, тяжести заболевания и показателей обследования, граждане проходят лечение гемодиализом в этих отделениях 1, 2 и 3 раза в неделю. В общей сложности около 4 200 человек получают гемодиализ на бесплатной основе за счет государственного финансирования.

Гемодиализ - жизненно необходимая процедура для пациентов с почечной недостаточностью, которая позволяет искусственно очищать кровь при нарушении функций почек.