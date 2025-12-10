Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан увеличивает число отделений гемодиализа

    Здоровье
    • 10 декабря, 2025
    • 09:44
    Азербайджан увеличивает число отделений гемодиализа

    В 2026 году система здравоохранения Азербайджана пополнится новыми отделениями гемодиализа.

    Как сообщили Report в TƏBİB, для этого соответствующая работа в настоящее время ведется в медучреждениях Баку, а также в центральных больницах Гёйчайского, Уджарского и Гедабейского районов.

    В медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, функционируют 45 отделений гемодиализа. Суммарно они располагают 678 койками, из которых 247 находятся в столице Азербайджана, а 431 - в различных регионах страны.

    С учетом состояния здоровья, тяжести заболевания и показателей обследования, граждане проходят лечение гемодиализом в этих отделениях 1, 2 и 3 раза в неделю. В общей сложности около 4 200 человек получают гемодиализ на бесплатной основе за счет государственного финансирования.

    Гемодиализ - жизненно необходимая процедура для пациентов с почечной недостаточностью, которая позволяет искусственно очищать кровь при нарушении функций почек.

