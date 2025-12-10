Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Лерике автомобиль сорвался в ущелье, один человек погиб

    Происшествия
    10 декабря, 2025
    09:57
    В Лерике автомобиль сорвался в ущелье, один человек погиб

    В Лерикском районе автомобиль сорвался в ущелье, один человек погиб.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Тикябянд.

    Житель села Диджо Акиф Агаджанов оставил свой автомобиль "Нива" на обочине дороги, однако машина неожиданно пришла в движение и упала в ущелье.

    Пассажир автомобиля, сестра водителя Егяна Агаджанова 1973 года рождения, погибла на месте.

    Тело направлено в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии на экспертизу.

    Расследование продолжается.

