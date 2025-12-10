В Лерике автомобиль сорвался в ущелье, один человек погиб

В Лерикском районе автомобиль сорвался в ущелье, один человек погиб.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Тикябянд.

Житель села Диджо Акиф Агаджанов оставил свой автомобиль "Нива" на обочине дороги, однако машина неожиданно пришла в движение и упала в ущелье.

Пассажир автомобиля, сестра водителя Егяна Агаджанова 1973 года рождения, погибла на месте.

Тело направлено в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии на экспертизу.

Расследование продолжается.