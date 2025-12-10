Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    • 10 декабря, 2025
    • 09:56
    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,68 или 1,03% - до $65,32.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,82.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,67 или 1,04% - до $63,4 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Лента новостей