Расширен охват услуг, предоставляемых в центрах DOST

Количество услуг, предоставляемых в центрах DOST, с сегодняшнего дня расширилось со 160 до 162.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, согласно Указу президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2025 года, в перечень услуг, предоставляемых в центрах DOST, были добавлены еще две услуги.

К ним относятся назначение страховых выплат по обязательному страхованию в случаях утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выдача справок по обязательному страхованию в случаях утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года, и обе услуги будут предоставляться центрами DOST с сегодняшнего дня.

Напомним, что новые изменения в законодательстве предусматривают обязательное страхование работников государственного сектора от утраты профессиональной трудоспособности в результате производственных аварий, профессиональных заболеваний, и осуществление страховых выплат через Государственный фонд социальной защиты с 1 января 2026 года.