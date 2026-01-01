Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Расширен охват услуг, предоставляемых в центрах DOST

    Социальная защита
    • 01 января, 2026
    • 12:23
    Количество услуг, предоставляемых в центрах DOST, с сегодняшнего дня расширилось со 160 до 162.

    Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, согласно Указу президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2025 года, в перечень услуг, предоставляемых в центрах DOST, были добавлены еще две услуги.

    К ним относятся назначение страховых выплат по обязательному страхованию в случаях утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выдача справок по обязательному страхованию в случаях утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

    Указ вступает в силу с 1 января 2026 года, и обе услуги будут предоставляться центрами DOST с сегодняшнего дня.

    Напомним, что новые изменения в законодательстве предусматривают обязательное страхование работников государственного сектора от утраты профессиональной трудоспособности в результате производственных аварий, профессиональных заболеваний, и осуществление страховых выплат через Государственный фонд социальной защиты с 1 января 2026 года.

    DOST Минтруда страховые выплаты
