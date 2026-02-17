Представлен новый логотип Управления мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщает Report, информация об этом была озвучена на заседании Совета казиев УМК.

Председатель Управления шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что новый логотип разработан с определенными изменениями в соответствии с требованиями времени.