Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin yeni loqosu təqdim edilib
Din
- 17 fevral, 2026
- 12:39
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) yeni loqosu təqdim edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı QMİ Qazılar Şurasının iclasında məlumat verilib.
QMİ sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bildirib ki, idarənin yeni loqosu dövrün ehtiyaclarına müvafiq müəyyən dəyişikliklərlə hazırlanıb.
