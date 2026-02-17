В Турции ужесточаются наказания за пропаганду ЛГБТ

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Турции предлагается ужесточить ответственность за пропаганду ЛГБТ - лица, занимающиеся продвижением и пропагандой соответствующей идеологии, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 3 лет вместо предусмотренного действующим законодательством одного года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Yeni Gazete, Министерство юстиции Турции подготовило законопроект о внесении изменений в Гражданский и Уголовный кодексы.

    Согласно документу, за проведение церемоний помолвки и бракосочетания между лицами одного пола предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

    Законопроект также предусматривает ужесточение правил смены пола. Лицо, намеренное изменить пол, должно будет лично обратиться в суд за соответствующим разрешением. Для его получения заявитель обязан достичь 25-летнего возраста и не состоять в браке. В настоящее время минимальный возрастной порог составляет 18 лет.

    Отдельно оговаривается ответственность за незаконные медицинские вмешательства. Лицо, осуществляющее операции по смене пола с нарушением установленных законом условий, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и судебным штрафом. Если операция проводится в отношении ребенка либо лицом, не имеющим соответствующих полномочий, предусмотренные санкции увеличиваются вдвое.

    Гражданин, подвергшийся медицинскому вмешательству с целью смены пола с нарушением законодательства, может быть приговорен к лишению свободы сроком от 1 до 3 лет.

    Сообщается, что инициаторы поправок обосновывают их необходимостью защиты института семьи, предотвращения посягательств на общественную мораль и традиционные ценности, а также усиления противодействия процессам, которые в пояснительных материалах характеризуются как "дегендеризация".

