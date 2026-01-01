В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как передает верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Сор-Сор района.

Ибрагим Новрузов, двигаясь на автомобиле марки Hyundai i30 в направлении Имишли, внезапно потерял управление, в результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Трое находившихся в автомобиле получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в Центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту ведется расследование.