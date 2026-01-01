Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Приток туристов в Азербайджан из стран Центральной Азии увеличился на 23,3%

    Туризм
    • 01 января, 2026
    • 12:28
    Приток туристов в Азербайджан из стран Центральной Азии увеличился на 23,3%

    В январе-ноябре 2025 года из стран Центральной Азии в Азербайджан прибыло 202 033 туриста.

    Как сообщает Report, это на 23,3% больше показателя соответствующего периода 2024 года (163 992 человека).

    За 11 месяцев из Казахстана прибыло 95 952 туриста (+20,3%), из Узбекистана - 56 752 (+38,6%), из Туркменистана - 29 761 (-0,7%), из Кыргызстана - 10 618 (+34,9%), из Таджикистана - 8 950 (+66,7%).

    В ноябре прошлого года среди ТОП-10 стран по количеству иностранцев, посетивших Азербайджан, Казахстан занял шестое место (8 148 человек, +32,1%), а Узбекистан - десятое место (5 781 человек, +70%).

    Напомним, что в январе-ноябре 2025 года Азербайджан посетили 2 млн 364 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран, что на 2% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

