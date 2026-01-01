Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını 23 %-dən çox artıb
- 01 yanvar, 2026
- 12:10
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana 202 033 turist gəlib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23,3 % (163 992 nəfər) çoxdur.
11 ay ərzində Qazaxıstandan 95 952 (illik artım 20,3 %), Özbəkistandan 56 752 (+38,6 %), Türkmənistandan 29 761 (-0,7 %), Qırğızıstandan 10 618 (+34,9 %), Tacikistandan 8 950 (+66,7 %) turist gəlib.
Ötən ilin noyabr ayında isə Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayına görə TOP-10 ölkə arasında Qazaxıstan altıncı (8 148 nəfər, + 32,1 %), Özbəkistan isə onuncu yerdə (5 781 nəfər, +70 %) qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana 189 ölkədən 2 milyon 364 min nəfər və yaxud 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.