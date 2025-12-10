Цена на нефть марки Brent подорожала до $61,99 за баррель

Цены на нефть незначительно выросли утром в среду после резкого снижения за два предыдущих дня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,08%), до $61,99 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,09%), до $58,30 за баррель.

Давление на цены на нефть продолжают оказывать ожидания излишка предложения на мировом рынке топлива. В частности, СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте Западная Курна-2 в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре спрогнозировало, что предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку.

Поддержку рынку оказывают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей.