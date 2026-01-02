Азербайджан увеличил производство гипса и ангидрита на 12%

В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено 554 тыс. тонн гипса и ангидрита.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составляли 60,2 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 570,5 тыс. тонн гипса и ангидрита, что на 4,8% меньше, чем в 2023 году.