    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 12 % artırıb

    Biznes
    • 02 yanvar, 2026
    • 13:34
    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 12 % artırıb

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 554 min ton gips və anhidrit istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 % çoxdur.

    Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 60,2 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 570,5 min ton gips və anhidrit istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 4,8 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi gips və anhidrit

