В Украине задержали контрабандистов наркотиков, среди них граждане Армении
- 02 января, 2026
- 14:26
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины при содействии Государственной пограничной службы пресекли деятельность транснационального канала поставки кокаина из стран ЕС на украинскую территорию.
Об этом передает Report со ссылкой на информацию Бюро.
"Международный наркотрафик организовала группа граждан из Украины, Армении, Чехии и Германии. Группировка действовала конспиративно", - сообщает ГБР.
В Бюро уточняют, что наркотики сначала перевозили малыми партиями через курьеров, параллельно готовили масштабные поставки, в частности с использованием морской логистики через Одессу.
"Кокаин планировали завозить до 2 кг еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала $200 тыс.", - отмечают в Бюро.
