    Экс-президенту Южной Кореи продлили арест еще на 6 месяцев

    Другие страны
    02 января, 2026
    15:19
    Экс-президенту Южной Кореи продлили арест еще на 6 месяцев

    Суд в Сеуле санкционировал продление ареста экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о предполагаемой отправке беспилотников в сторону КНДР осенью прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

    Отмечается, что Сеульский суд согласился с доводами прокуратуры о риске уничтожения доказательств и продлил срок его содержания под стражей на период до шести месяцев. Ранее он истекал 18 января.

    Следствие отмечает, что махинации, проводимые Юн Сок Ёлем с беспилотниками в октябре 2024 года, были сознательно организованы для провоцирования ответных действий Пхеньяна и последующего использования эскалации как предлога для введения военного положения в декабре того же года.

    По версии следствия, Юн отдавал прямые приказы командованию беспилотного подразделения, минуя Министерство обороны и Объединенный комитет начальников штабов.

    Это уже третье задержание экс-президента. В январе прошлого года он был арестован по обвинению в попытке мятежа, но позже суд отменил решение и в марте Юн вышел на свободу. В июле его вновь взяли под стражу, уже по делу о введении военного положения.

    Южная Корея Юн Сок Ёль КНДР беспилотники военное положение суд следствие арест

