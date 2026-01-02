В Тегеране обещают пресечь попытки Вашингтона вмешаться в протесты в Иране

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 02 января, 2026
    • 14:40
    Старший советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран жестко отреагирует на попытку Вашингтона вмешаться в проходящие в стране протесты.

    Как передает Report, об этом Шамхани написал на своей странице в "Х".

    "Народ Ирана хорошо знает, что означает "спасение" со стороны американцев - от Ирака и Афганистана до Газы. Любая попытка вмешательства будет пресечена. Национальная безопасность Ирана есть красная линия, а не тема для авантюрных "твитов", - написал Шамхани.

    Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social о том, что Вашингтон готов вмешаться в проходящие в Иране протесты, если мирные демонстрации будут подавлены с применением оружия.

    Напомним, что в Иране проходят массовые акции протеста из-за тяжелой экономической ситуации. По неофициальным данным, в ходе столкновений между протестующими и силами безопасности есть погибшие и раненые.

    Иран США протесты Али Шамхани Дональд Трамп
    İranın ali liderinin müşaviri: Vaşinqtonun etirazlara müdaxilə cəhdlərinin qarşısı alınacaq

