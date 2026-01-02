Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова

    Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

    Report напоминает, что он родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района.

    В 1975 году семья переехала в Мингячевир, где Натиг окончил восьмилетнюю школу и получил профессию сварщика в ПТУ.

    После службы во Внутренних войсках СССР в Красноярском крае России, в 1991 году он вернулся в Азербайджан и добровольцем отправился на фронт.

    В марте 1992 года близ села Пирляр Ходжалинского района семь азербайджанских солдат, в том числе Натиг Гасымов, вели бой за высоту, на которой расположена албанская церковь. В этом бою погибли шесть боевых товарищей Натига, но он продолжил сражаться в одиночку, удерживая стратегически важную позицию в церкви.

    Целых пять дней и ночей Натиг в одиночку удерживал высоту, не подпуская врагов. Но на шестой день, 12 марта 1992 года, он был вынужден сдаться после того как армянские военные пригрозили расстрелять 22 азербайджанцев, находящихся у них в плену. Его последующая судьба до сих пор остается неизвестной.

    Британская компания Broken Pot Media сняла документальный фильм "Сын" ("Oğul"). В фильме рассказывается о допросе Натига Гасымова армянскими офицерами, на котором присутствовал итальянский военный фотограф Энрико Сарсини. В фильме есть интервью с Сарсини.

    Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2024 года Натиг Гасымов посмертно удостоен звания "Национальный герой Азербайджана" и награжден медалью "Золотая Звезда". В том же году средней школе №4 города Мингячевир присвоено имя Натига Гасымова.

    Milli Qəhrəman Natiq Qasımovun doğum günüdür

