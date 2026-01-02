Лариджани: Вмешательство США в протесты в Иране приведет к хаосу в регионе

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что вмешательство США в протесты, которые в настоящее время проходят в исламской республике, приведет к хаосу во всем регионе.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

"Трамп должен понимать, что вмешательство Америки в этот внутренний вопрос (Ирана - ред.) равносильно дестабилизации всего региона", - подчеркнул он.

Отмечается, что это заявление Лариджани сделал после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон вмешается, если Иран применит силу против мирных демонстрантов.

Отметим, что в Иране проходят массовые акции протеста из-за тяжелой экономической ситуации. По неофициальным данным, в ходе столкновений между протестующими и силами безопасности есть погибшие и раненые.