Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МВД Азербайджана: Дороги в регионах очищаются от снега и льда

    Внутренняя политика
    • 02 января, 2026
    • 14:06
    МВД Азербайджана: Дороги в регионах очищаются от снега и льда

    МВД совместно с другими госорганами Азербайджана продолжает работы по очистке в регионах страны дорог и дорожных знаков от снега и льда.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    В ведомстве отметили, что в условиях снежной погоды и роста интенсивности движения в праздничные дни на улицах, проспектах, пешеходных переходах и магистралях усилено полицейское дежурство.

    "Дороги и дорожные знаки очищаются от снега и льда, дороги посыпаются песком и солью, гражданам при необходимости оказывается помощь", - говорится в сообщении.

    В МВД также сообщили, что в горных районах, в том числе на Агсуинском перевале, полиция работает в усиленном режиме, обеспечивая безопасное движение транспорта.

    МВД Азербайджана регионы страны очистка дорог от снега
    DİN: Yollar qar və buzdan təmizlənir

    Последние новости

    15:19

    Экс-президенту Южной Кореи продлили арест еще на 6 месяцев

    Другие страны
    14:59

    Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова

    Армия
    14:56

    Азербайджан увеличил производство бентонита на 28%

    Промышленность
    14:40

    В Тегеране обещают пресечь попытки Вашингтона вмешаться в протесты в Иране

    Другие страны
    14:37

    В Азербайджане производство хлопкового волокна увеличилось на 34%

    Промышленность
    14:26

    В Украине задержали контрабандистов наркотиков, среди них граждане Армении

    Другие страны
    14:22

    Азербайджан увеличил производство гипса и ангидрита на 12%

    Бизнес
    14:06

    МВД Азербайджана: Дороги в регионах очищаются от снега и льда

    Внутренняя политика
    13:59

    Лариджани: Вмешательство США в протесты в Иране приведет к хаосу в регионе

    Другие страны
    Лента новостей