МВД Азербайджана: Дороги в регионах очищаются от снега и льда

МВД совместно с другими госорганами Азербайджана продолжает работы по очистке в регионах страны дорог и дорожных знаков от снега и льда.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что в условиях снежной погоды и роста интенсивности движения в праздничные дни на улицах, проспектах, пешеходных переходах и магистралях усилено полицейское дежурство.

"Дороги и дорожные знаки очищаются от снега и льда, дороги посыпаются песком и солью, гражданам при необходимости оказывается помощь", - говорится в сообщении.

В МВД также сообщили, что в горных районах, в том числе на Агсуинском перевале, полиция работает в усиленном режиме, обеспечивая безопасное движение транспорта.