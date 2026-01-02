МВД Азербайджана: Дороги в регионах очищаются от снега и льда
Внутренняя политика
- 02 января, 2026
- 14:06
МВД совместно с другими госорганами Азербайджана продолжает работы по очистке в регионах страны дорог и дорожных знаков от снега и льда.
Об этом Report сообщили в МВД.
В ведомстве отметили, что в условиях снежной погоды и роста интенсивности движения в праздничные дни на улицах, проспектах, пешеходных переходах и магистралях усилено полицейское дежурство.
"Дороги и дорожные знаки очищаются от снега и льда, дороги посыпаются песком и солью, гражданам при необходимости оказывается помощь", - говорится в сообщении.
В МВД также сообщили, что в горных районах, в том числе на Агсуинском перевале, полиция работает в усиленном режиме, обеспечивая безопасное движение транспорта.
