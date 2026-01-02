Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан увеличил производство бентонита на 28%

    Промышленность
    • 02 января, 2026
    • 14:56
    Азербайджан увеличил производство бентонита на 28%

    В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено 286 тыс. тонн бентонита.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составляли 248 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 253,1 тыс. тонн бентонита, что в 2 раза больше, чем в 2023 году.

    бентонит производство Азербайджан Госкомстат
    Azərbaycan bentonit istehsalını 28 % artırıb

