    Azərbaycan bentonit istehsalını 28 % artırıb

    Sənaye
    • 02 yanvar, 2026
    • 14:45
    Azərbaycan bentonit istehsalını 28 % artırıb

    2025-ci ilin ilk yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 286 min ton bentonit istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28 % çoxdur.

    Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 248 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 253,1 min ton bentonit istehsal edilib ki, bu da 2023-cü ilə nisbətən 2 dəfə çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi bentonit
    Азербайджан увеличил производство бентонита на 28%

