В Азербайджане производство хлопкового волокна увеличилось на 34%

В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено 76,86 тыс. тонн хлопкового волокна.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составляли 28,31 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 73 тыс. тонн хлопкового волокна, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году.