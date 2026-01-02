Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 34 % artıb
Sənaye
- 02 yanvar, 2026
- 14:21
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 76,86 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % çoxdur.
Ötən il dekabr ayının 1-nə ölkədə 28,31 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 73 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 9,9 % azdır.
