    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 34 % artıb

    Sənaye
    • 02 yanvar, 2026
    • 14:21
    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 34 % artıb

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 76,86 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % çoxdur.

    Ötən il dekabr ayının 1-nə ölkədə 28,31 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 73 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 9,9 % azdır.

