Ərdoğan: İsrail Qəzza zolağı kimi, İran və Livanı da bombalayır
Region
- 14 mart, 2026
- 21:51
İsrail Qəzza zolağında olduğu kimi, İran ilə Livanda da məktəb və xəstəxanalara hava zərbələri endirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Tibb bayramı münasibəti ilə verilən iftar süfrəsində deyib.
"Belə bir vəziyyətdə Türkiyə tərəfləri problemin diplomatik yolla həllinə çağırır",- Ərdoğan bildirib. O, əlavə edib ki, Türkiyə sülhün, sabitliyin tərəfdarıdır.
14 Mart Tıp Bayramı Münasebetiyle Verilen İftar https://t.co/eSOFI3UD02— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 14, 2026
22:57
Gürcüstanda iki yeniyetmə azərbaycanlı boks üzrə ölkə çempionu olub - YENİLƏNİB
22:50
Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edib
22:49
TÜRKPA müşahidəçiləri Almatının Ərazi Referendum Komissiyasının sədri ilə görüşüb
22:21
Benzinin qiymət artımı amerikalıları elektromobillərlə daha çox maraqlanmağa məcbur edir
22:15
Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Monteneqro yığmasına uduzub
22:10
Əraqçi: Bu müharibə bizə zorla qəbul etdirilib
21:51
Ərdoğan: İsrail Qəzza zolağı kimi, İran və Livanı da bombalayır
21:41
İran XİN: ABŞ Hörmüz boğazında təhlükəsizlik üçün Çindən yardım istəyir
21:41
