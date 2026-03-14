Эрдоган: Израиль наносит удары по школам и больницам

Израиль, как и в секторе Газа, наносит авиаудары по школам и больницам в Иране и Ливане.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара, организованного по случаю Дня медицинских работников.

"В такой ситуации Турция призывает стороны решить проблему дипломатическим путем", - сказал Эрдоган. Он также подчеркнул, что Турция выступает за мир и стабильность.