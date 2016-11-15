Министр обороны Азербайджана посетил передвижной командный пункт Военно-воздушных сил

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в передвижном командном пункте Военно-воздушных сил, созданном в зоне проведения крупномасштабных военных учений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министру обороны было доложено о деятельности и размещении в полевых условиях элементов командного пункта для обеспечения непрерывного и оперативного управления соединениями, воинскими частями и подразделениями Военно-воздушных сил.

Министр обороны наблюдал за деятельностью в мобильных штабах, оснащенных современными системами управления с целью осуществления работ по управлению, обеспечению, в том числе работ во вспомогательных группах и пунктах, а также организации и ведения боевого дежурства и дал соответствующие указания.