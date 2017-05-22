Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии

Тбилиси. 22 мая. REPORT.AZ/ 22-го мая находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече стороны обсудили вопросы укрепления военного сотрудничества в сфере обороны и обмена опытом в военной сфере.

Стороны также коснулись формата трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, а также вопросов охраны стратегических транспортных структур.

На встрече обсудили другие представляющие взаимный интерес вопросы.