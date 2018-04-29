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    Министр обороны Азербайджана встретился с командующим западной зоной КНР

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 29-го апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим западной зоной Китайской Народной Республики (КНР) генерал-полковником Чжао Цзунци.

    Как передает Report, выразив удовлетворение встречей с азербайджанской делегацией, генерал-полковник Ч.Цзунци подчеркнул важность расширения двусторонних военных связей. Он с удовлетворением отметил создание новых возможностей для сотрудничества наших стран в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и оказание Азербайджаном огромной поддержки этой стратегии.

    Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Китаем имеют глубокие корни.

    Министр обороны Азербайджана выразил благодарность китайской стороне за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта. Генерал-полковник З.Гасанов особо отметил, что и Азербайджан с уважением относится к политике Китайской Народной Республики «Единый Китай», поддерживает эту концепцию и признает организации, представляющие КНР на международной арене.

    В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке и в условиях взаимного доверия, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

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