Министр обороны Азербайджана встретился с командующим западной зоной КНР

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 29-го апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим западной зоной Китайской Народной Республики (КНР) генерал-полковником Чжао Цзунци.

Как передает Report, выразив удовлетворение встречей с азербайджанской делегацией, генерал-полковник Ч.Цзунци подчеркнул важность расширения двусторонних военных связей. Он с удовлетворением отметил создание новых возможностей для сотрудничества наших стран в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и оказание Азербайджаном огромной поддержки этой стратегии.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Китаем имеют глубокие корни.

Министр обороны Азербайджана выразил благодарность китайской стороне за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта. Генерал-полковник З.Гасанов особо отметил, что и Азербайджан с уважением относится к политике Китайской Народной Республики «Единый Китай», поддерживает эту концепцию и признает организации, представляющие КНР на международной арене.

В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке и в условиях взаимного доверия, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.