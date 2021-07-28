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Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией штата Оклахома

Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией штата Оклахома 28 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом, в составе которой также присутствовал командующий Национал
Армия
28 июля 2021 г. 15:49
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией штата Оклахома
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28 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом, в составе которой также присутствовал командующий Национальной гвардией этого штата генерал-майор Майкл Томпсон.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны коснулся сложившейся обстановки на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, и обстоятельно поведал о сегодняшнем инциденте, отметив, что ответственность за эскалацию напряженности лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение позитивными результатами двустороннего сотрудничества в различных сферах и текущим состоянием связей между Национальной гвардией штата Оклахома и Азербайджанской Армией, подчеркнув важность дальнейшего развития этих связей.

Губернатор штата Оклахома Дж.К.Ститт выразил признательность за вклад военнослужащих Азербайджанской Армии в небоевую миссию "Решительная поддержка" в Афганистане и подчеркнул приверженность расширению имеющегося военного сотрудничества.

Отметив, что победа, одержанная в прошлом году, является показателем высокой боеготовности азербайджанской армии, командующий Национальной гвардией штата Оклахома генерал-майор М.Томпсон выразил соболезнования семьям шехидов.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках Программы партнерства между Азербайджанской Армией и Национальной гвардией штата Оклахома.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister meets with delegation of US state of Oklahoma
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri ABŞ-ın Oklahoma ştatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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