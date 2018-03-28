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    Министр обороны Азербайджана отбыл с визитом в Турцию

    В рамках визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Турции

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Нуреттина Джаникли, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 28-го марта отбыл с официальным визитом в Анкару.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В рамках визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Турции.

    31-го марта планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в городе Гиресун, Турция.

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