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Министр обороны Азербайджана и генсек НАТО обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана и генсек НАТО обсудили военное сотрудничество Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили военное сотрудничество и региональную безопасность.
Армия
18 марта 2024 г. 14:01
Министр обороны Азербайджана и генсек НАТО обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили военное сотрудничество и региональную безопасность.

Как сообщили Report в министерстве обороны, встреча прошла в рамках официального визита Генсека НАТО в Баку.

В ходе официальной церемонии встречи, состоявшейся в министерстве обороны, Й.Столтенберг прошел перед почетным караулом и в соответствии с протоколом оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Министр обороны Закир Гасанов поблагодарил НАТО за поддержку территориальной целостности Азербайджана в течение 30-летней оккупации и в нынешний период.

Делегация была проинформирована о реформах, проводимых в азербайджанской армии по указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также о разминировании, восстановительных работах на освобожденных территориях и текущей ситуации на условной азербайджано-армянской границе.
Министр обороны рассказал об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, отметил важность дальнейшего развития взаимодействия.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, Й.Столтенберг высоко оценил профессионализм военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и деятельность в других сферах в рамках партнерства с НАТО. Было особо подчеркнуто, что тесное сотрудничество нашей армии с Вооруженными Силами Турции вносит существенный вклад в отношения между Азербайджаном и НАТО.

В заключение обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества в области кибербезопасности, разминирования и в других сферах, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın müdafiə naziri NATO-nun Baş katibi ilə hərbi əməkdaşlığı və regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

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