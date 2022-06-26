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Министр: Азербайджано-турецкое военное сотрудничество неуклонно развивается

Министр: Азербайджано-турецкое военное сотрудничество неуклонно развивается "Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией неуклонно развивается. В первую очередь это связано с искренними отношениями между двумя лидерами".
Армия
26 июня 2022 г. 23:16
Министр: Азербайджано-турецкое военное сотрудничество неуклонно развивается

"Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией неуклонно развивается. В первую очередь это связано с искренними отношениями между двумя лидерами".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

"Наш стратегический союз основан на дружеских и братских отношениях. Политическая и моральная поддержка, оказанная братской Турцией Азербайджану в годы войны, неоспорима. Как известно, 15 июня 2021 года в Шуше президенты Азербайджана и Турции подписали Декларацию о Стратегическом союзе. Я бы сказал, что эта Декларация имеет исключительную роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений", - сказал З.Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı yüksələn xətlə inkişaf edir"

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