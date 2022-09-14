Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана

Опубликован список военнослужащих, погибших при предотвращении провокаций, совершенных Вооруженными силами Армении.

Опубликован список военнослужащих, погибших при предотвращении провокаций, совершенных Вооруженными силами Армении.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.