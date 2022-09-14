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Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана

Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана Опубликован список военнослужащих, погибших при предотвращении провокаций, совершенных Вооруженными силами Армении.
Армия
14 сентября 2022 г. 10:32
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана

Опубликован список военнослужащих, погибших при предотвращении провокаций, совершенных Вооруженными силами Армении.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.

Report представляет список со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана:

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